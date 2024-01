Le saviez-vous ? Un conducteur sur deux écrit des SMS au volant

Huit automobilistes sur dix reconnaissent utiliser leur smartphone au volant, un tiers écrit même des SMS. Conduire en téléphonant est interdit, et surtout dangereux. Rappel de la loi avec Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

C’est une très dangereuse habitude qui a la dent dure. Huit automobilistes sur dix continuent d’utiliser son smartphone au volant, pour téléphoner et même écrire des SMS. Cela signifie que seuls 20 % respectent le Code de la route. Les conducteurs ne sont pas les seuls puisque les utilisateurs de trottinettes ou les cyclistes font de même. Pourtant, nul n’est censé ignorer la loi. Or, la loi interdit de téléphoner en conduisant.

Qui prend le plus de risque au volant ?

Il semblerait que ce soient les hommes. En effet, Jean-Marie Bagayoko explique dans Bonjour ! La Matinale de TF1 qu’en 2023, 78% des personnes décédées sur la route étaient des hommes. D’ailleurs, regarder une vidéo sur son téléphone lorsqu’on est au volant ou écrire un SMS augmente le risque d’accident est multiplié par 23. C'est en effet ce qu'a révélé une étude américaine en 2016. Quand il lit un SMS, le conducteur détourne les yeux de la route pendant en moyenne cinq secondes. Cinq secondes qui peuvent être fatales. Un risque qui ne semble pas être pris au sérieux, car un conducteur sur deux écrits des SMS au volant et un conducteur sur quatre regarde des vidéos alors qu’il conduit.

A partir de quand est-on une infraction ?

D’après maître Yomi de Lomarbon, avocate spécialisée en droit routier, l’infraction est caractérisée dès lors que le "conducteur fait usage du téléphone tenu en main". C'est ce qui est prévu dans l'article R.412-6-1 du Code de la route. Par usage, on entend passer un coup de fil, envoyer un SMS, utiliser le GPS. Cette infraction est punie d’une amende de 135 euros, mais aussi trois points de retrait sur le permis de conduire. Par ailleurs, le simple fait de consulter ou manipuler son téléphone est également interdit et le conducteur risque les mêmes sanctions.

Pour lutter contre l’utilisation des smartphones au volant, certaines municipalités ont recours à la vidéosurveillance et ont la capacité de filmer les conducteurs dans leurs voitures pour verbaliser les mauvais conducteurs. Pour Jean-Didier Berger, maire de Clamart, "aujourd’hui, on utilise cet outil pour verbaliser les stationnements gênants et fluidifier la circulation". Mais à termes, ce dispositif pourrait être utilisé pour zoomer sur les conducteurs pour verbaliser immédiatement.