Non, rien n'a changé dans la répartition des tâches ménagères entre les hommes et les femmes

Un nouveau baromètre sur le partage des tâches ménagères dans un couple vient d'être dévoilé. La charge mentale pèse toujours autant sur les femmes. Benjamin Muller se demande donc dans Bonjour ! La Matinale TF1 "où sont les hommes" ?

On a beau être en 2024, l’équilibre dans la répartition des tâches ménagères est loin d’être atteinte dans les couples hétérosexuels. Ce que révèle un nouveau baromètre décrypté par Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Course, ménage, enfants…

Non, non, rien n'a changé, en tout cas en ce qui concerne le partage des tâches entre les hommes et les femmes. Ce sont toujours mesdames qui gèrent les courses, l’entretien de la maison, les enfants et les repas. Selon une étude réalisée par Poll&Roll pour la marque Briochin, 2/3 des femmes assurent toutes les tâches ménagères à la maison.

D’après l’Observatoire des Inégalités, 8 femmes sur 10 s’occupent du ménage et de la cuisine au moins une heure par jour, contre à peine 4 hommes sur 10. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça avance… certes, très, très doucement. Dans les années 80, les femmes géraient 70 % des tâches ménagères, aujourd’hui, c’est… 66 %. Une toute petite évolution donc.

Des inégalités qui ne prennent pas de vacances

Dans une étude publiée en 2023, l’Ifop affirmait que les femmes ne rentrent jamais reposées de vacances. En effet, elles sont souvent plus fatiguées pour 70 % des femmes interrogées (contre 57 % pour les hommes). Le responsable de cette fatigue ? La charge mentale qui les empêche de recharger les batteries. D’ailleurs, 53 % des femmes se disent "stressées" à l'issue des vacances. Pire, les conjoints sont parfaitement conscients de cette inégalité puisqu’ils se disent, à 57 %, beaucoup plus reposés que leur épouse pendant les vacances. Là aussi, il y a encore du travail !

Comment rectifier le tir ?

Benjamin Muller donne quelques astuces pour essayer de rétablir l’équilibre dans le partage des tâches et tenter de faire baisser la charge mentale qui pèse suffisamment lourd sur les épaules des femmes. Il propose par exemple de dresser des listes des tâches à se répartir. Une autre proposition étonnante a été avancée : la grève du sexe. D’ailleurs, selon un sondage OpinionWay pour l'Observatoire Meetic, 51 % des femmes y seraient favorables. Mais, la meilleure solution, selon le journaliste, c’est l’éducation des plus jeunes. Les enfants ont tendance à reproduire les comportements des parents par mimétisme. "Si les enfants voient dans les couples que les hommes font autant que les femmes, il y a un espoir pour" atteindre le 50/50 en matière de répartition des tâches.