Travailler 4 jours par semaine : est-ce vraiment une bonne idée ?

77 % des Français pensent qu'ils gagneraient en qualité de vie s'ils passaient à la semaine de quatre jours. Certaines entreprises proposent déjà de réduire la semaine de travail. Décryptage de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Travailler quatre jours par semaine est une idée qui séduit beaucoup de Français. Selon un sondage réalisé par OpinionWay, nous serions 77 % à penser que nous gagnerions en qualité de vie en raccourcissant la semaine de travail. Gabriel Attal a d'ailleurs déjà proposé cette nouvelle répartition pour l'administration. Lors de son discours de politique général en janvier dernier, le Premier ministre avait demandé à ses ministres "d'expérimenter cette solution dans leurs administrations centrales et déconcentrées". Certaines entreprises françaises l'ont aussi adoptée, comme la RATP.

Les inconvénients d'une semaine de 4 jours

Gagnerait-on vraiment en qualité de vie ? Pas complètement. En réalité, si la semaine de travail est raccourcie, la charge de travail, elle, reste la même. De ce fait, il faut réaliser la même quantité de travail, mais sur une période plus courte. Résultat : les journées de travail sont plus longues. Pour une base de travail de 35 heures hebdomadaires, une journée de travail ne s'étire plus sur sept heures, mais sur neuf heures. Cela signifie donc moins de temps pour faire du sport, pratiquer une activité, voir des amis ou passer du temps en famille.

Les avantages de la semaine de 4 jours

Avoir une journée complétement libre, c'est une journée dans laquelle on passe moins de temps dans les transports, où l'on économise du carburant, et surtout, c'est un argument pour motiver les employés. La perspective d'une semaine courte pousse les salariés à être davantage impliqué dans leur travail. L'Islande a adopté la semaine de 4 jours depuis 2015 et les études montrent que la productivité n'a pas changé, mais le bien-être des salariés s'est amélioré parce qu'ils ont l'impression d'avoir plus de temps pour eux. C'est surtout une manière d'avoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.