Usurpation d'identité : que faire et comment l'éviter ?

Charly, un jeune étudiant, doit 7 000 euros à la SNCF. Comme près de 400 000 Français chaque année, il a été victime d'une usurpation d'identité. Dans Bonjour ! la Matinale TF1, Christophe Beaugrand revient sur son histoire étonnante. Alors en cas d'usurpation, que faire et comment l'éviter ?

Depuis octobre 2022, la vie de Charly Acosta, étudiant en dentaire de 20 ans, est devenue un enfer. La SNCF lui réclame plus de 7 000 euros d'amendes pour des voyages qu'il n'a pas effectués. Le cauchemar a commencé il y a deux ans lorsqu'il a vu le Trésor public lui prélever la somme de 741 euros, sans explications. "Je suis allé à la direction départementale des finances publiques à Montpellier et on m'a dit "Monsieur Acosta, il faut porter plainte pour usurpation d'identité." Je suis sorti et j'ai pleuré. On est amené à mener une enquête contre soi-même pour prouver, en sachant très bien que ce n'est pas nous, qu'à telle date, tel moment, telle heure, ce n'était pas nous en train de prendre ce train", raconte-t-il à Christophe Beaugrand dans Bonjour ! La Matinale TF1. Même si vous êtes la victime, vous devez prouver votre bonne foi. Charly a dû télécharger des relevés bancaires sur deux ans en arrière et retrouver des factures pour prouver qu'il n'a pas fait ces trajets. Ses études en pâtissent et il perd un temps fou à se justifier.

Pour l'instant, environ 4 000 euros d'amendes ont pu être annulées administrativement. Mais pendant ce temps, l'usurpateur continue de prendre le train sous l'identité de Charly et de se faire verbaliser. Charly a encore reçu une amende la semaine dernière pour une nouvelle absence de billet. Le Trésor public continue de lui prélever de l'argent pour de nouvelles amendes, sans avoir eu le temps de lui rembourser les anciennes sommes.

"Maintenant, je deviens phobique d'ouvrir ma boîte aux lettres parce que je me dis que je vais encore recevoir des amendes. Deux ans plus tard, on se dit : qu'est-ce qui est fait ? Au-delà de l'usurpation d'identité, ça devient du harcèlement. Deux ans que la personne, à chaque fois qu'elle est contrôlée dans le train, donne mon identité", poursuit-il. Charly a fait sa petite enquête : les amendes viennent toujours de la même ligne, sur le même trajet et parfois tous les jours de la semaine. L'escroc en question prend donc quotidiennement le train sous l'identité de Charly. Le jeune homme voudrait que la SNCF essaie de repérer et d'appeler la police quand ils verbalisent quelqu'un qui porte son nom.

Agir sans attendre

Si vous êtes victime de ce genre d'escroqueries, contactez tous les fournisseurs de crédit immédiatement et faites annuler vos cartes et tous vos prélèvements. Collectez tous les éléments prouvant l’infraction (captures d’écrans, URL des pages concernées, justificatifs, etc.). Ensuite, il faut porter plainte contre X pour usurpation d'identité, notamment pour justifier de votre bonne foi si les ennuis commencent. Il est important de conserver une copie de la plainte, car celle-ci vous sera demandée pour la suite de vos démarches. Il faudra idéalement annuler votre pièce d'identité usurpée et en demander une nouvelle. L'association France Victimes propose également un appel gratuit, au 116 006, pour vous accompagner dans vos démarches. Enfin, il y a le défenseur des droits qui est censé défendre les citoyens face aux administrations.

Préserver son identité

Prêts à la consommation, plaque d'immatriculation, indemnités chômage... Près de 400 000 personnes sont victimes chaque année d'usurpation d'identité. Des chiffres qui augmentent à cause de l'essor des démarches en ligne et du piratage informatique, c'est plus que les cambriolages et les vols de voiture.

Comment préserver au mieux son identité pour éviter l'usurpation ? Ne fournissez jamais une copie de vos papiers d'identité ou tout autre document permettant votre identification : justificatifs de domicile, déclarations d'impôts, etc., à quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement ni à une société qui n'est pas fiable. Surveillez la bonne réception des factures courantes et vos relevés de comptes bancaires. Un courrier faisant état d'une infraction que vous n'avez pas commise ou d'une souscription à un service que vous ne connaissez pas est un signe qui doit vous alerter.

Restez vigilant face au "shoulder surfing", ceux qui regardent par-dessus votre épaule, aux guichets automatiques, à la caisse des magasins, au café… Vérifiez aussi régulièrement la présence de vos papiers d’identité et bancaires sur vous. Lorsqu'ils ne sont plus valables, assurez-vous de détruire complètement chaque document avant de les jeter. Soyez vigilant face aux appels reçus : certains, se présentant comme des instituts de sondage, n'ont comme seul objectif de soutirer des informations.

Autre point important : renforcer sa sécurité numérique, véritable porte d'entrée pour l'usurpation d'identité. Protégez votre ordinateur : un pare-feu solide et un programme antivirus complets sont fondamentaux. Effacez toutes vos données avant de changer d'ordinateur. Soyez vigilant lors d’un achat en ligne en vérifiant systématiquement la sécurité du site Internet et veillez à bien vous déconnecter de tous vos comptes lorsque vous êtes connectés à un ordinateur ou un réseau Wi-Fi public. Vérifiez les paramètres de confidentialité de vos informations personnelles et de vos publications sur les réseaux sociaux pour éviter qu’elles ne soient visibles publiquement. Enfin, utilisez des mots de passe différents et complexes pour chaque site et application.

Usurpation d'identité : le site qui vous protège Source : JT 13h Semaine