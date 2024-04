Vendre du muguet est possible… à condition de respecter ces règles

Nous sommes très nombreux à cueillir du muguet, beaucoup se l'offrent à l'occasion de la fête du travail, d'autres préfèrent le vendre. Pour les particuliers, seule la date du 1ᵉʳ mai est autorisée pour la vente du muguet. Jean-Marie Bagayoko nous explique quelles sont les autres règles dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Avec son parfum enivrant et ses clochettes caractéristiques, le muguet est la star inconditionnelle du mois de mai. Traditionnellement, on s’offre ces petits brins le premier du mois pour se porter chance et bonheur. Beaucoup de Français l’achètent, d’autres le cueillent. Il est aussi possible de vendre du muguet lorsque l’on est un particulier. Toutefois, cette vente (tout comme la cueillette est réglementée). Jean-Marie Bagayoko nous précise ce que l’on est autorisé à faire dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Cueillir du muguet, oui… mais pas n’importe où !

On ne le sait peut-être pas, mais 75 % des forêts françaises sont privées. Et tous les végétaux qui poussent dans ces terrains boisés appartiennent à un propriétaire. De ce fait, cueillir du muguet sans autorisation peut être considéré comme du vol. En revanche, cueillir du muguet dans une forêt publique est possible, sauf arrêté préfectoral contraire. Cependant, la cueillette doit être raisonnée, cela signifie qu’il y a une limite à ne pas dépasser. L’Office Nationale des Forêts fixe cette limite à 10 à 15 tiges par personnes. Enfin, l’organisme rappelle que lorsqu’on cueille du muguet, on n’arrache jamais la fleur avec sa racine. On la coupe la tige, ainsi le muguet peut repartir d’une année sur l’autre.

La vente de muguet très réglementée

Contrairement aux lilas ou aux jonquilles, les particuliers sont autorisés à vendre des brins de muguet. Toutefois, cette vente est réglementée pour ne pas faire de concurrence déloyale aux fleuristes professionnels. Ainsi, la vente de muguet par les particuliers n’est autorisée uniquement à la date du 1ᵉʳ mai. D’autres règles entourent la vente : la plante ne doit pas faire l’objet d’une composition, donc on ne l’associe pas à des roses ou d’autres fleurs. Le muguet ne doit pas être vendu avec sa racine, ni en grosse quantité. Par ailleurs, il est interdit d’installer un point de vente (c’est-à-dire pas de table, de tréteau ou de chaise) ou de vendre à proximité d’un fleuriste sous peine de se voir affliger une amende de 300 euros.

Attention aux arnaques

Le muguet est une fleur très convoitée. Elle fait l’objet de vol, mais sert aussi d’appât pour les escrocs. L’arnaque au muguet se multiplie chaque année. De quoi s’agit-il ? Un coursier se présente chez un particulier avec un bouquet de muguet et une carte à son nom. Il affirme ne pas savoir qui envoie ces fleurs et prétend "n’être que le livreur". Le malfrat demandera tout de même aux particuliers de régler les "frais de livraison" d’un montant de deux euros par carte bancaire. Mais le terminal de paiement est trafiqué et en payant les deux euros, l’arnaqueur en profite pour voler vos données et coordonnées bancaires.