Entre les Français et la voiture, c’est (toujours) une grande histoire d’amour

Ce dimanche 4 février, les Parisiens ont voté pour une augmentation assez significative du tarif de stationnement des SUV. D'autres villes comme Lyon pourraient prendre la même direction. Benjamin Muller s'interroge dans Bonjour ! La Matinale TF1 sur l'histoire d'amour des Français et de leur voiture.

Aujourd’hui, une voiture neuve achetée sur deux est un SUV. Pour s’attaquer à ce mastodonte qui prend beaucoup de place dans les rues, les Parisiens ont été invités, dimanche 4 février, à se prononcer pour ou contre une augmentation de tarif pour le stationnement des SUV dans la capitale. D’autres villes françaises pourraient suivre la même direction. Même si les grandes villes tentent de chasser les voitures de leurs rues, les Français, eux, y restent très attachés. C’est ce que nous explique Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La voiture, un lien très fort

Entre la voiture et les Français, c’est une grande histoire d’amour et elle dure depuis très longtemps. Et même si elles polluent, si elles coûtent cher, malgré les crises de carburants successives et la conscience écologique qui grandit, les Français restent très attachés à leur véhicule.

D’après L’Observatoire Cetelem de l’Automobile, 81 % des automobilistes français se déclarent fidèles à leur voiture. Le chroniqueur s’est d’ailleurs plongé dans les archives de TF1 pour se renseigner sur cette passion. À cette époque, les Français privilégient la voiture pour 82% de leur déplacement, contre 74 % en 1982. En 1994, aucun problème à dire un grand "non" aux transports en commun. Après tout, la question environnementale n’était pas aussi centrale dans nos vies. En 1994, prendre sa voiture (et être accro) à son automobile venait avec son lot de désagrément, notamment, les bouchons interminables. Si cette archive fait rire Benjamin Muller, elle semble toujours d'actualité, trente ans plus tard !

Pourquoi les Français aiment leur voiture ?

Pour 73 % des Français, la voiture est indispensable. C’est ce que révélait une étude Parc Auto du cabinet Kantar, en 2019. Et ce sont dans les zones rurales et périurbaines qu’elle est plus qu’une nécessité pour se déplacer. La voiture n’est plus vraiment un achat plaisir ou un achat "signe de réussite", mais il se cache aussi souvent un sentiment d’obligation. La voiture offre aussi un sentiment de sécurité, de liberté et d’indépendance, notamment pour les jeunes conducteurs.

Et, si la voiture d’aujourd’hui est plus grosse et parfois plus imposante, la voiture de demain, elle pourrait, en surprendre plus d’un. Benjamin Muller la décrit comme un caméléon : elle pourrait changer de couleur, mais elle sera surtout plus propre, consommera moins. Reste à savoir si on pourra payer la place de stationnement.