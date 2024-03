Voitures d’occasion : comment limiter la perte d’argent au moment de la revente ?

À l’instant où vous achetez une voiture neuve, celle-ci perd 15 % de sa valeur. La décote de certains véhicules peut être encore plus brutale : jusqu’à 75 % de perte, seulement cinq ans après l’acquisition. Le point avec Maud Descamps.

Le constat est désolant, mais bel et bien réel : une voiture neuve décote très vite. Dès la sortie du concessionnaire, elle perd 15 % de sa valeur. Cinq ans après leur acquisition, certains modèles ne conservent que 25 % de leur valeur initiale, un vrai coup dur pour le portefeuille. Alors, quels sont les modèles qui se revendent bien et quels sont ceux aux décotes les plus importantes ? Plus d’informations avec Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quelles voitures perdent le moins de valeur en cinq ans ?

Certains automobilistes pensent déjà à la revente au moment de l’achat, et ce n’est pas une mauvaise idée. Et pour cause, certaines marques et plus particulièrement certains modèles perdent moins de valeur que d’autres, même cinq après l’acquisition. Selon un classement établi par l’Argus, il peut être judicieux d’investir dans trois véhicules : la Dacia Duster, la Dacia Sandero et la Fiat 500. À la revente, ces voitures affichent une faible décote, à peine 15 % pour le premier modèle. Sur un prix d’achat neuf à 18 000 € en 2018, la Dacia Duster se revendait 15 413 € en 2023. Quant à la Dacia Sandero et à la Fiat 500, elles conservent 81 % de leur valeur initiale. Pour avoir la satisfaction de rouler dans une voiture neuve, sans trop perdre à la revente, ces véhicules s’avèrent ainsi d’excellentes options.

Les modèles qui décotent le plus à la revente

On ne peut malheureusement en dire autant du Renault Scenic, modèle pourtant adoré des Français lancé il y a 28 ans, qui va conserver que 47 % de sa valeur neuve en cas de revente cinq ans plus tard. Si vous l’achetez 36 300 €, vous ne pourrez récupérer que 17 084 €. Le deuxième modèle dont la décote est importante : la Renault Zoe, achetée 35 400 € en 2018, elle ne s’est pas revendue plus de 15 056 € en 2023. Et en première position du classement des modèles qui décotent le plus à la revente, on retrouve la Citroën C4 Picasso, qui ne conserve que 25 % de sa valeur initiale.

Miser sur les équipements pour ne pas perdre trop d’argent

Forcément, il convient de se demander comment maximiser ses chances de revendre son véhicule acheté neuf à un prix raisonnable. Si plusieurs critères comme l’aspect général de la voiture, l’ancienneté, le kilométrage ou tout simplement la popularité du modèle sont importants, l’équipement a également une grande place dans le choix des consommateurs. Les options et la technologie vont faire grimper la valeur d’une voiture à la revente. Maud Descamps rappelle que l’achat d’un véhicule neuf n’est jamais un bon investissement, alors autant connaître les critères des consommateurs pour ne pas perdre trop d’argent.