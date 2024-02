VIDÉO - Vols de voitures : comment s'en protéger ?

Le nombre de voitures volées en France a encore augmenté l'an dernier (+5%), pour la deuxième année consécutive après quasiment deux décennies de baisse ininterrompue. Les best-sellers Renault Clio IV, Peugeot 3008 II et Peugeot 208 sont en tête du classement des véhicules les plus volés. D'où cette question : comment mieux protéger sa voiture ?

Le nombre de voitures volées en France a encore augmenté l'an dernier (+5%), pour la deuxième année consécutive après quasiment deux décennies de baisse ininterrompue, a constaté vendredi le magazine Auto Plus à partir de données d'assureurs. "140.400 véhicules ont été dérobés en 2023 contre 134.000 en 2022", rapporte le magazine spécialisé, se basant sur des statistiques du groupement Argos, qui rassemble la plupart des assureurs, et de France Assureurs. Les SUV sont les voitures les plus à risque, le Toyota Rav 4 étant le modèle avec la fréquence de vol la plus élevée : 274 vols en 2023 pour 10.000 véhicules assurés. Autrement dit, près de 3 % des Rav 4 ont été volés en 2023. Les best-sellers Renault Clio IV, Peugeot 3008 II et Peugeot 208 sont en tête du classement des véhicules les plus volés.

Le SUV hybride devance au classement les modèles NX et UX de la marque haut-de-gamme de Toyota, Lexus. Si les vols sont aussi plus nombreux dans les départements les plus peuplés - Bouches-du-Rhône, Val-d’Oise et Seine-Saint-Denis en tête - Auto Plus souligne cependant que le nombre de véhicules volés accuse une hausse de plus de 50% dans des départements réputés tranquilles comme l'Indre, le Lot et le Lot-et-Garonne. Malgré cette recrudescence depuis deux ans, les vols de voiture restent à des niveaux bien inférieurs à ceux de 2008 à 2010 où la France connaissait plus de 200.000 vols par an en moyenne, selon le Ministère de l'Intérieur. Comment mieux protéger sa voiture ? Plus d'informations dans la vidéo en tête de cet article.

