Autonomie des seniors : quelles sont les alternatives à la voiture ?

Des alternatives existent pour aider les seniors à se faire conduire et prévenir l'isolement. Dans la Somme, une navette fait le tour d'une ville pour proposer aux bénéficiaires d'aller au marché. Plus d'informations avec Jean-Marie Bagayoko.

On s’est quasiment tous déjà demandé comment nos parents feront pour rester indépendant lorsqu’ils auront pris de l’âge, notamment pour conduire. Fort heureusement, des alternatives existent pour les aider et surtout pour lutter contre l’isolement. Pour les personnes âgées pleinement conscientes et en capacité de conduire, rien ne les empêche d’aller faire leurs courses tout seul. Seulement, certaines pathologies avec la prise de certains médicaments peuvent les empêcher de garder leur indépendance au volant. Pour autant, lutter contre l’isolement reste un enjeu majeur non seulement pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale de nos seniors. Plus d’explications avec Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Des navettes pour récupérer les personnes âgées

Pour les personnes âgées dont les déplacements sont devenus difficiles, plusieurs solutions sont proposées. Dans la Somme, par exemple, une navette fait le tour de la ville de Longeau tous les mercredis et part à la recherche de tous les seniors de plus de 65 ans pour leur proposer d’aller au marché. Ce dispositif est entièrement financé par la commune et ne coûte absolument rien aux bénéficiaires, tous ravis. "Cela nous évite de faire des efforts et nous permet de sortir et entretenir nos contacts", témoigne une habitante de Longeau, à bord de la navette. À noter que de plus en plus de collectivités locales mettent ce service en place. Vous n’aurez qu’à vous renseigner auprès de votre mairie ou de votre département pour savoir si ce "tourbus" est disponible chez vous.

D’autres systèmes existent, tous plus utiles les uns que les autres. Certaines mairies proposent des services de taxi individuel gratuit sur demande. Grâce à ces dispositifs, les seniors ne sont plus obligés de se priver de sortir pour se rendre dans un endroit précis, notamment auprès de leurs associations auxquelles ils sont très attachés et investit.

Les seniors sont les piliers des associations, qui leur rendent bien

Ces associations, qui d’ailleurs auraient bien du mal à tourner sans l’aide de nos personnes âgées, proposent parfois d’elles-mêmes des initiatives en faveur de nos seniors. À Poitiers, depuis un peu plus d’un an déjà, l’association Cord’âge transporte des personnes âgées à bord d’un vélo cargo pour leur permettre de participer aux différents ateliers proposés par la structure, avec toujours la même ambition : rompre l’isolement au maximum.

"C’est un accompagnement global, appuie Véronique David, directrice de l’association poitevine. On passe chercher la personne chez elle, on prend le temps de savoir comment elle va, de l’aider à prendre et à mettre son manteau, de sortir ensemble… On a le vélo, mais pas que." Les seniors restent les piliers des associations, voilà pourquoi tout le monde se mobilise pour les aider à garder les liens sociaux. Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à vous tourner vers votre caisse de retraite complémentaire qui peut proposer des services. De même pour la Croix-Rouge Mobilités : un bénévole vient au domicile de la personne âgée pour la faire sortir dans les magasins ou dans les supermarchés.