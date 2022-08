Boom des récupérateurs d'eau : qu'a-t-on le droit de faire avec l’eau de pluie ?

Avec la période de sécheresse inédite qui frappe la France cet été, l’eau est plus que jamais une ressource précieuse, et tous les moyens sont bons pour l’économiser. De plus en plus de Français, qui ont la chance d’avoir un jardin, investissent dans des récupérateurs d’eau de pluie. Le magasin spécialisé dans lequel se rend TF1 dans le reportage à retrouver en tête de cet article a ainsi vu ses ventes augmenter de 25% depuis deux ans. Pour beaucoup des particuliers qui franchissent le pas, il s'agit de pouvoir arroser leur potager. Mais l’eau de pluie peut être utilisée dans d’autres cas.