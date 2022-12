Les étudiants en détresse de plus en plus nombreux devant l'aide alimentaire

Et l'association attire de plus en plus d'étudiants. "On fait face à beaucoup plus de personnes dans le besoin, on est à 85% de personnes en plus", témoigne Luis Jegard, président de Linkee Bordeaux. En effet, la précarité étudiante s'est aggravée depuis la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. 80% des étudiants venus chercher de l'aide auprès de l'association bordelaise n'avaient jamais eu recours à une aide alimentaire auparavant.