Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce jeudi 16 mars

▶️ Les images impressionnantes de l'interception d'un drone américain par un avion russe

Deux jours après le crash d'un drone américain au-dessus de la mer Noire, le Commandement des forces des États-Unis en Europe a diffusé une vidéo de l'incident. On peut y voir un avion russe Soukhoï 27 frôler le Reaper MQ-9 et libérer ce que les services américains décrivent comme du kérosène. Un "comportement imprudent, dangereux et non professionnel", dénonce le Pentagone, alors que Moscou nie toute responsabilité.