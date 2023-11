VIDÉO - Bourgbarré : quand le béton grignote cette campagne bretonne

Il y a encore quelques années, il n'y avait que des champs et des terres agricoles, à Bourgbarré (Ille-et-Vilaine). En un demi-siècle, sa population a été multipliée par cinq, avec à la clef, des transports, un centre de santé et des aires de jeux. Mais ce sont à chaque fois des tonnes de béton qui recouvrent les anciennes terres agricoles. "Dans les années 60, on était 130 agriculteurs, aujourd'hui on en à peine une dizaine", s'inquiète Sabrina Jouanolle, gérante de l'exploitation agricole SARL Jouanolle.