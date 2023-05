VIDÉO - Une patinoire a-t-elle encore sa place dans cette commune de 4000 habitants ?

Dans la commune, les avis divergent sur la question. "Je crois que ça revient cher avec les problèmes d'énergie qu'on a en ce moment. Mais après, c'est un acquis qu'on a et qu'on aimerait bien garder", lance un passant. "Il faut faire des choix, il ne faut pas s'amuser à gaspiller", confie un autre. "Si on commence à tout supprimer dans les petites communes, il n'y aura plus que les grandes villes et les campagnes vont mourir", craint une habitante de Bourgeuil.

Parmi les plus fervents défenseurs de la patinoire, il y a les clubs de hockey et de patinage. Leurs 200 licenciés envisagent uniquement une fermeture pendant l’été. "Même si on ferme quatre mois dans l’année pour faire des économies, il vaut mieux ça que fermer totalement et définitivement la patinoire. Il y a des enfants qui ne se voient pas faire d’autres sports que le patin puisqu’ils ont trouvé leur passion ici", justifie Mélia Roy, éducatrice à l'ESB Patinage, dans la vidéo en tête de cet article. "Ça apporte un vrai lien social. Je pense qu'il y a peu de bâtiments qui apportent d'un point de vue sociologique dans une ville. Il y a les piscines et les patinoires", argumente Pascal Degros, éducateur hockey à l'ESB "Les Aligators".

En attendant une décision, les enfants se concentrent sur leur priorité : préparer le gala du club, prévu dans dix jours.