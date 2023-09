VIDÉO - "C'est difficile de les repérer" : les ruses des escrocs qui dévalisent les automobilistes sur les autoroutes

"J'étais en pleurs de rage, en colère, parce que ce n'est pas possible de se faire avoir comme ça", relate Sandra, encore abasourdie, dans le reportage ci-dessus. Son cas n'est pas isolé : en 2022, plus de 2500 vols comme celui-ci ont été commis sur l'autoroute en Catalogne avec différentes méthodes. Dans un extrait dévoilé dans le reportage en tête de cet article, on voit un voleur profiter de l'inattention d'un automobiliste à une station-service pour lui dérober son sac en une fraction de secondes.

Dans un autre extrait, le vol a lieu à la vue de tous, sur une aire de repos. "C'est arrivé à mon voisin. Il y avait son argent et ses papiers. Maintenant, on a peur de s'arrêter, et on fait le moins d'arrêts possible", racontent une mère et sa fille, interrogées par nos équipes qui sont retournées sur les lieux du vol.