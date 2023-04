VIDÉO - Bretagne : qui veut reprendre cette pharmacie pour 1 euro ?

À 68 ans, Thao se donne jusqu'au mois d'août pour trouver un successeur. Si personne ne se manifeste d'ici là, il sera contraint de baisser le rideau, au grand dam des habitants. "Je pense que c'est de plus en plus difficile, on a vu que d'autres pharmacies avaient fermé aux alentours, des médecins aussi partent. C'est inquiétant pour nous, pour notre avenir", déplore une femme. "Quand on voit le chiffre d'affaires, on se dit qu'on ne comprend pas", complète un homme.