Bus, voiture, train… Des vacances à tout prix

Certains ont préféré jouer la sécurité et prendre le train. Un million de billets vendus en dix jours. La SNCF a prévu 700 TGV pour le week-end. Les quais sont bondés. Il faut s'armer de patience pour accéder aux voitures. Il faut dire qu'un voyageur sur quatre a réservé son billet à la dernière minute pour éviter de prendre la voiture et tomber en panne. Et tous les moyens de transports alternatifs sont bons pour changer d'air. Encore faut-il trouver sa voiture, ranger sa valise et se reposer enfin.