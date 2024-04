VIDÉO - "C'est comme une délivrance" : facilitées, les demandes de changement de nom explosent

Depuis juillet 2022, les Français peuvent choisir de porter le nom de leur père, de leur mère ou les deux. Il suffit d'une simple démarche en mairie, une opportunité saisie par 144 000 personnes. Mais pourquoi cette nouvelle disposition rencontre un tel succès ? C'est la question que s'est posée le 20H de TF1.

Lucie Sarthou Dulac rêvait depuis toujours d’avoir ses nouveaux papiers d’identité. Le nom de famille qui était inscrit auparavant était celui de son père. Un nom qui lui évoquait uniquement des souvenirs douloureux.

"Là, c'est le nom de ma mère qui apparaît maintenant. Cela me fait plaisir, oui. Je me dis que c'est celui que j'aurai dû avoir depuis toute petite et cela me rend heureuse, vraiment", confie celle qui se nomme désormais Lucie Sarthou Dulac, en nous montrant fièrement sa nouvelle pièce d'identité ainsi que son permis de conduire.

Comme pour Lucie, la volonté de changer de nom de famille cache souvent des histoires difficiles, telles qu'un abandon, un inceste ou encore de la violence. C'est émue que la jeune Nîmoise qui porte maintenant le nom de sa mère nous raconte : "Mon père, enfin, on va l'appeler comme cela, est parti quand j'avais deux ans. Ma petite sœur avait trois mois. On ne l'a jamais connu. Ne voir que ce nom-là, ça devenait pesant. Le fait de pouvoir le changer aussi facilement, aussi rapidement, c'est comme une délivrance".

Une démarche simplifiée, des demandes qui explosent

Depuis juillet 2022, cette démarche est devenue beaucoup plus facile. Résultat, durant les six premiers mois de la loi, la mairie de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine a enregistré 82 demandes de changement de nom. Avant, c’était à peine trois par an.

Désormais, il est simplement nécessaire de remplir un formulaire de changement de nom de famille. En plus de cela, il faudra fournir son acte de naissance, sa pièce d'identité et un justificatif de domicile. En un mois seulement, le tour peut être joué et l'intéressé aura changé de nom de famille définitivement.

Autre changement majeur, la démarche n’a pas à être motivée, aucune justification n’est demandée. Que permet exactement la loi ? Par exemple, depuis juillet 2022, une personne a le droit de prendre le nom de sa mère plutôt que celui de son père ou l’inverse. Elle peut aussi porter les deux dans l’ordre qu’elle souhaite, ou si elle a déjà les deux noms, en supprimer un si elle préfère.