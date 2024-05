"C'est de l'argent pour certains" : des médecins sceptiques face au doublement du reste à charge

Le reste à charge, qui incombe aux patients lors d'une consultation médicale, coûtera deux euros à partir de mercredi 15 mai, au lieu de un euro. Grâce à cette mesure et à quelques autres, l'assurance maladie va économiser 800 millions d'euros par an. Mais certains médecins généralistes, eux, ne comprennent pas ce changement.

Le doublement de la "participation forfaitaire", à savoir le reste à charge des assurés sur les consultations médicales, examens de radiologie et biologie, est entré en vigueur ce mercredi 15 mai. Concrètement, ce dernier s'élève désormais pour ces prestations à deux euros, contre un euro jusque-là. À la fin de sa consultation, la patiente filmée dans le reportage en tête de cet article va payer 26,50 euros au médecin généraliste. La part prise en charge par l'Assurance Maladie est de 18,50 euros. Jusqu'à hier, elle remboursait 17,50 euros, un euro était à sa charge. À partir de mercredi, elle ne verse donc plus que 16,50 euros, d'où les deux euros à la charge du patient.

"Je pense qu'il y a des soins qui feront le plus accessible possible. Aller voir son médecin traitant et payer deux euros à chaque fois, c'est de l'argent pour certain, pas pour tout le monde. Mais c'est aussi un symbole. Pour moi, l'accès au médecin traitant devrait être très facile", réagit Mary-Laure Alby, médecin généraliste à Paris (14e), qui ne comprend pas ce changement.

L'objectif du gouvernement est d'économiser 400 millions d'euros par an. Les mineurs et les bénéficiaires de la couverture universelle ne sont toutefois pas concernés. Une mesure qui s'ajoute à une série d'augmentation depuis fin mars. Dorénavant c'est un euro par boîte de médicament à la charge du patient. Même montant pour les déplacements à domicile des infirmiers libéraux. Pour les transports sanitaires, c'est quatre euros.