Les opposants au projet d'autoroute A69 veulent une nouvelle fois se rassembler. Ils souhaitent dire "non" au chantier qui se poursuit. La manifestation prévue samedi a été interdite.

Les travaux sont à l'arrêt. Mais les tractopelles sont bien là et surveillés de près tout le long du tracé, pour un week-end qui s'annonce mouvementé. À quelques kilomètres de là, 200 opposants à l'autoroute ont déjà passé la nuit sur un terrain privé dans le calme. "Depuis ce matin, il y a les hélicos qui tournent au-dessus de nous mais là, c'est très très calme", nous explique Gabrielle, membre du groupe Extinction Rebellion Toulouse.

Conférences et concerts sont au programme ce vendredi. Samedi, une manifestation est organisée malgré l'interdiction formelle du préfet. En effet, tout rassemblement a été interdit du mercredi 5 juin au soir au lundi 10 au soir dans 17 communes du Tarn et de jeudi 6 juin au matin au lundi soir également, dans sept communes de Haute-Garonne. "On n'a aucune raison de changer le programme, parce que c'est illégal de nous interdire. C'est de l'autoritarisme. On a des choses à exprimer sur le terrain aux populations", nous lance Laurent Prost, membre du collectif "La voix est libre".

Pourquoi cette mobilisation ?

La raison de la colère est le projet de construction d'une autoroute de 53 km qui devrait relier Toulouse à Castres en fin 2025. Son objectif est de gagner une vingtaine de minutes par rapport à la Nationale déjà en place.

En amont de la manifestation prévue samedi, un campement a déjà été démantelé jeudi et 26 objets ont déjà été saisis par les forces de l'ordre, comme des boules de pétanque ou une faucille.

Dans le village à proximité du nouveau campement, les débordements inquiètent. "Je le crains un petit peu mais je pense que c'est nécessaire car cette autoroute n'a aucune raison d'être", explique un homme à notre micro.

Le tribunal administratif de Toulouse examine ce vendredi après-midi deux recours contre l'interdiction de manifester. Les recours en référé liberté ont été présentés par la Confédération paysanne. "En démocratie, le droit de manifester son opposition à un projet doit absolument être préservé" et le gouvernement "franchit ligne rouge après ligne rouge dans la répression et l'intimidation" des opposants à cette autoroute devant relier Toulouse à Castres, explique le syndicat agricole dans un communiqué. Les opposants à l'A69 entendent rassembler ce week-end "plusieurs dizaines de milliers" de manifestants