C’est déjà la rentrée des classes à La Réunion

La plage, le soleil... pour beaucoup La Réunion, c'est un paysage de vacances. Pourtant, ici, c'est déjà la rentrée des classes. Dans cette école primaire, si les enfants ont du mal à passer les grilles, les papas, eux, voient les choses du bon côté. "Maintenant, ils se débrouillent, ils vont être à l'école et nous, on a le repos", lance l'un d'entre eux. Pour les mamans, c'est plus difficile : "Si je pouvais rester avec elle toute la journée, je l'aurais fait".