VIDÉO - "C'est du luxe !" : pourquoi la pomme de terre coûte toujours plus cher

Dans les rayons de ce supermarché de Templeuve-en-Pévèle (Nord), les pommes de terre ont eu un coup de chaud. 2,5 kilos de charlotte coûtent 4,79 euros. Les gros calibres, pour faire des frites par exemple, coûtent presque 2 euros le kilo. Les consommateurs hésitent mais tout compte fait, ils n’achètent pas. "À ce prix-là, ils peuvent les garder", nous lance un client. Certains consommateurs ont même changé leurs habitudes. "Je ne vais prendre qu'un paquet, c'est du luxe ! C'était quotidien dans le temps dans le Nord. C'est vrai qu'on achète beaucoup moins de pommes de terre", déplore une autre.

Le directeur du supermarché constate une flambée des prix de production. "On avait réussi à garantir des prix sur toute la campagne jusqu'en juin/juillet de l'année dernière. Et on observe avec nos producteurs que les cours ont changé. Ce qui est très perturbant, c'est le cours de la pomme de terre qui a atteint des niveaux jamais vus. On parle de plusieurs centaines d'euros la tonne, ce qui parait assez dingue par rapport à des cours qui sont parfois en dizaines d'euros certaines années", nous explique Thomas Pocher, directeur d'un supermarché Leclerc à Templeuve-en-Pévèle.