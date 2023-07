VIDÉO - "C'est intenable !" : journées brûlantes et nuits tropicales, l'Hérault en pleine canicule

Aux premières heures de la matinée, il y a déjà du monde dans les rues de Clermont-l'Hérault (Hérault). Et pour cause. En quelques heures seulement, avant même le déjeuner, le thermomètre atteint les 27°C, puis les dépasse très rapidement. "C'est maintenant qu'il faut sortir. Quand vous arrivez vers 11h ou 12h, c'est intenable", juge l'un de ceux qui profitent de la matinée pour aller au marché.

Si les vacanciers s'adaptent, les professionnels aussi. Les exposants de fruits et légumes, par exemple, doivent surveiller de près leurs produits, qui s'abîment rapidement à cause de la chaleur. Dans les restaurants, on commence la journée plus tôt que d'habitude. Dès sept heures, les températures augmentent rapidement. "Ça peut monter jusqu'à 35-40°C", raconte Jérémy Gras, le gérant et chef cuisinier du restaurant "La Bodega" au micro du 13H de TF1.