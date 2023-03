VIDÉO - "N’importe quoi" : dans ce village normand, les pierres ont l’interdiction de tomber

Pour percer ce mystère qui tient en haleine tout le village, le plus simple est encore d'aller demander à Sylvie Hénaux, la maire, ses véritables intentions. "C'est un arrêté absurde", reconnait-elle, avant de poursuivre : "On a trouvé qu'il fallait qu'on se moque un petit peu de la situation".

Une plaisanterie, mais aussi une manière d'alerter, car les chutes de pierres sont devenues de plus en plus dangereuses. Il y a deux ans, un énorme bloc est tombé dans le jardin d'une maison. Il n'y a pas eu de blessés, mais la mairie a dû faire des travaux importants. Budget global : 300.000 euros. "C'est quasiment les investissements complets d'une année, et ça, c'est un morceau de ce qu'on doit faire. On doit le faire sur 40 autres parcelles", estime l'édile.