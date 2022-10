"C'est pire que la guerre" : les Libanais de France meurtris après les explosions de Beyrouth

C'est un pays qui a connu mille et un maux, et qui s'enfonçait déjà dans une terrible crise économique depuis peu. C'est dans ce contexte que le Liban a été touché en plein cœur, mardi 4 août, par les deux explosions qui ont frappé le port de Beyrouth, causant au moins 100 morts, 4.000 blessés, 300.000 personnes sans logement et d'innombrables souffrances. Dans ce contexte, aussi, que, à quelque 4.100 km de là, les Libanais de France ont souffert en découvrant les images, puis les terribles nouvelles...

Mireille, par exemple, n'a pas dormi de la nuit. Son fils vit à Beyrouth... à 100 mètres du port. Ce mercredi 5 août au matin, elle peut enfin le voir et lui parler, par écran interposé depuis Paris. "Vous êtes vivants, c'est le plus important. Parce que moi ici, j'étais dans un état second", lui dit-elle, sous le regard des caméras de TF1 (voir la vidéo en tête de cet article). "Je suis très émue, nous confie-t-elle ensuite. Toute la nuit, j'avais la télé en boucle... Je ne peux pas vivre comme ça. Maintenant, chaque jour, je vais me demander si mes enfants sont en vie."