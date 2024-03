C’est quoi le bonheur ? Des Français livrent leur recette à TF1

Le 20 mars, c'est la journée du bonheur. Y a-t-il une recette pour être heureux ? C'est la question que le 13H de TF1 a posée à des Français.

À une époque où les mauvaises nouvelles pleuvent chaque jour, quelle clé pour aspirer au bonheur ? C'est une question que se posent de nombreux Français. Et si c'était, comme le dévoile le sujet en tête de cet article, une simple séance d'exercice au bord d'un lac, au soleil ? Ou bien plonger dans une eau à 10 degrés pour que l'effet soit décuplé ? "On a un peu froid quand on sort de l'eau et on a une sensation comme si on avait dix ans de moins sur le dos", témoigne une femme dans le sujet ci-dessus. "Une sensation de bonheur, de bien-être", explique-t-elle.

D'autres conseils pour atteindre ce bonheur ? Une inspiration, une expiration, et on ralentit le rythme ? Pas loin. Le corps tiendrait bel et bien une grande place dans notre bien-être : du lâcher-prise, de la relaxation, de la détente. En tout cas, apprendre à décélérer. Sinon, certaines gourmandises auraient, parait-il, un effet bénéfique sur notre humeur. De même qu'un peu de lecture : "Ça me permet de m'évader. C'est plein de petites découvertes, de petits bonheurs. Ça fait un grand bonheur de lire", affirme une lectrice.

Le bonheur se vit au présent

Un conseil, sinon, pour profiter du temps présent ? Le message est simple comme bonjour : il faut fuir comme la peste la macération du passé ou la projection de l'avenir. Tout se joue au présent, là, maintenant, levez le nez de l'article et regardez autour de vous. Et observez, laissez les choses venir à vous. Mettez tous vos sens en alerte : ouïe, vue... Le moment présent est en réalité tout ce que nous avons et que la cause de nos soucis pourrait bien être le rappel d'une époque révolue ou le désir pour un futur caressé.

L'une des clefs du bonheur de l'instant présent, c'est donc une aptitude il est vrai de plus en plus rare à se décentrer de soi pour être réceptif aux autres, savoir écouter pour éprouver de la bienveillance, sans faire montre de jugement. De quoi rejoindre la pensée lointaine (et pourtant, toujours aussi actuelle) de ce cher Aristote assurant qu'"être vertueux nécessitait tout un travail".

En ce jour de début du printemps, propice à la douceur, il manquait un ingrédient à notre recette : la tendresse. Car, comme le dit une femme interrogée dans le sujet de TF1 : "L'amour rend heureux".