VIDÉO - "C'est un rêve, mais faut se donner" : à Mérignac, cette école forme les futurs athlètes des jeux vidéo

Parmi eux se trouvent de vrais marathoniens, qui enchaînent les heures de jeux pour se perfectionner. "Quand on est petit, on a envie de devenir joueur pro, de jouer à des jeux vidéo toute sa vie et d'en faire une carrière. C'est un rêve, mais faut se donner pour", commente l'un d'eux.

L'univers du e-sport est en pleine progression, offre de nombreuses opportunités, mais se fait aussi de plus en plus compétitif. Avec des millions de joueurs, le marché pèse plus d'un milliard d'euros et le besoin de professionnels bien formés se fait criant. "Jusqu'ici, les gamins étaient un peu livrés à eux-mêmes, essayaient de percer chacun de leur côté. Nous, on veut leur apporter un cadre, une structuration, faire des planifications avec des phases d'entraînement sur leurs jeux", détaille Benoît Amédée, responsable pédagogique e-sport de cette école privée. "Mais on les sort aussi de ces jeux, pour travailler par exemple la vitesse d'exécution, la prise de décision..."

Dans cette formation d'un nouveau genre, tout est fait pour améliorer le bien-être et le niveau de jeu : séance d'ostéopathie, conseils nutrition, et même préparation mentale avec un vice-champion olympique de natation, pour travailler sa confiance en soi. "Le regard extérieur est un vrai frein pour la performance", explique Grégory Mallet. "Dès qu'on arrive à s'en détacher, mettre du recul et à gérer le stress de façon positive, c'est beaucoup plus pratique de l'utiliser au service de la performance."