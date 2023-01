"C'était un ange" : après le suicide d'Ambre, 11 ans, ses proches dénoncent le harcèlement dont elle a été victime

Le 25 décembre dernier, Ambre a mis fin à ses jours en sautant du quatrième étage de son domicile. Dans une lettre d’adieu, elle a dénoncé le harcèlement scolaire qu’elle a subi dans son collège. Un drame pour toute une famille, comme le raconte sa cousine : "On est dévastés, vidés. Moi, personnellement, je suis encore dans le déni, mais je pense que la plupart sont dans le déni. On ne réalise pas encore", dit-elle. Pour sa tante, la mort d’Ambre doit servir d’alerte : "Il faut stopper. Stop, stop, stop", scande-t-elle. Avant d'ajouter : "Ambre ne fait partie que des victimes qui sont passées avant elle et je voudrais qu'Ambre soit la lumière de toutes les personnes qui sont harcelées".

Pour témoigner leur soutien, 250 personnes se sont réunies ce samedi matin. Parmi elles, de nombreux parents d’élèves démunis face au harcèlement scolaire. "Ma fille l'a subi, bon, elle n'est pas allée jusqu'au suicide, mais ça me touche", explique une maman. "Ce n'est pas normal, à 11 ans, on pense à jouer, à s'amuser, à vivre quoi. Mais pas à se suicider", renchérit un père de famille. Pour une maman de deux enfants, le harcèlement scolaire doit cesser avec l’aide des pouvoirs publics. "Ça doit remonter dans les instances. Ça doit remonter au niveau national. Et il faut qu’il y ait des actions dès la 6ᵉ qui soient menées, justement pour prévenir de ça", affirme-t-elle.