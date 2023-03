VIDÉO - "Ça les rassure" : dans la Creuse, des sachets à pain pour sensibiliser aux arnaques en ligne

En arrivant dans cette boulangerie, c'est un peu comme si les clients achetaient une baguette magique. Sur le sachet en papier, des conseils pour éviter de se faire piéger, comme procéder à des sauvegardes régulières ou des mises à jour de son ordinateur. "Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi, de mon âge, Internet ou la lune, c'est à peu près pareil", sourit un client. "C'est assez facile, même si on est alerté, vigilant, de se faire avoir", estime une autre cliente. "On n'est jamais assez informé de ce qui se passe sur Internet", poursuit encore un autre.

Mise en place par la gendarmerie, cette initiative est un succès auprès des clients. "Il y a des gens qui viennent exprès pour ces sachets, pour s'informer. Cela les rassure. Plus on vend de pain, plus les sachets sont distribués et plus l'information passe", rapporte la gérante Emmanuelle Bouchet.