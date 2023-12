VIDÉO - "Ça m'est arrivé de me faire avoir" : ces panneaux qui déroutent les automobilistes à Strasbourg

Sur la route, on peut croiser des aberrations, comme des panneaux qui limitent la vitesse à 30 km/h, alors qu'au sol, elle est indiquée à 50. Les directions aussi ne sont pas toujours indiquées. C'est le cas à Strasbourg ou à Nancy.

Pour arriver à Strasbourg, il y a deux directions possibles. Avec péage, on peut emprunter le grand contournement ouest, inauguré il y deux ans (comme vous pouvez le voir sur la première photo ci-dessous). Mais on peut aussi prendre la direction Schiltigheim comme proposent la plupart des GPS (deuxième photo ci-dessous). Pourtant, aucun panneau routier n'indique cet itinéraire sans péage. "Ça m'est arrivé de me faire avoir donc j'ai suivi Strasbourg, logique quoi. Quand je suis arrivée au péage, surprise", déplore une automobiliste à notre micro.

Bruno était opposé à la construction de cette autoroute de contournement, qui rallonge le parcours pour rejoindre Strasbourg. Il milite aujourd'hui pour que les automobilistes puissent choisir de l'éviter, et donc ne pas avoir à payer le péage. "On nous avance souvent l'intérêt général pour les projets. Mais là, il est où l'intérêt général ? Là, on est juste dans un intérêt qui sert un groupe privé", dénonce-t-il. Sa pétition a déjà reçu plus de 10.000 signatures. "On demande simplement à ce qu'il ait une juste information !", explique Bruno.

Des inconnus se sont déjà amusés à modifier eux-mêmes les panneaux, mais les collectivités et l’État restent sans réaction pour l'instant.

Une autre absurdité (mais légale) à Nancy

À Nancy, c'est une histoire de limitation de vitesse qui interpelle. À certaines entrées de la ville, un panneau 30 km/h est situé juste au-dessus d'une indication au sol qui dit, elle, 50 km/h. Pourtant, c'est tout à fait légal, et il y a une explication. Un panneau 30 km/h à l'entrée de la ville est une indication générale. C'est bien la vitesse indiquée au sol qu'il faut respecter.