VIDÉO - "Ça peut être dangereux" : pourquoi les policiers municipaux n'ont pas accès à certains fichiers

Et ce n’est pas le seul fichier auquel les policiers municipaux n’ont pas accès. “Ça fait des années qu’on demande l’accès aux fichiers des personnes recherchées. On peut tomber sur des personnes qui sont peut-être fichées dangereuses et nous, on n’a pas cette information et ça peut être dangereux pour les policiers sur le terrain”, poursuit Charlie.

Seules la police nationale et la gendarmerie ont accès aux fichiers des personnes recherchées et des voitures volées. Et des fichiers comme ceux-là, il en existe des dizaines. Mais qu’est-ce qu’un fichier d’État exactement ? Il s’agit en fait d’une base de données nationale qui compile des informations sur des thématiques précises que les forces de l’ordre peuvent consulter lors des contrôles.