VIDÉO - "Ça reste des gamins" : malgré le suicide de son fils, la mère du jeune Lucas tend la main à ses harceleurs

Car face au calvaire enduré par son fils, sa mère avait alerté l’établissement de Golbey, dans les Vosges, où il était scolarisé et les élèves concernés avaient été convoqués. Pour Séverine, le collège n’a pas su protéger son Lucas. "Il y a des choses qui n'ont pas été faites, donc oui ils auraient dû faire plus. C'est mon sentiment", explique-t-elle. Elle aurait souhaité que des mesures "disciplinaires" soient prises "bien plus tôt" contre les "harceleurs". Contacté par les équipes du 20H de TF1, pour le reportage en tête de cet article, l’établissement n’a pas souhaité répondre.

Quatre adolescents sont soupçonnés d’avoir harcelé Lucas, ils seront jugés devant un tribunal pour enfants dans les prochains mois, mais Séverine ne veut pas les accabler. Ils seront jugés "au printemps" et "à huis clos" devant un juge des enfants, a précisé l'avocate de la mère de Lucas, Me Faivre, qui a prévenu que sa cliente, soumise à une intense "pression" médiatique, ne s'exprimerait plus publiquement jusqu'à l'audience. Séverine a toutefois appelé à ne pas s'en prendre à eux, estimant que cela reviendrait "à nourrir la haine (...) La justice doit faire son travail".

"Ça reste des gamins", a-t-elle souligné. Mais "je suis quand même obligée de leur en vouloir, mon fils n'est plus là" parce qu'ils "ont été méchants avec lui", a-t-elle ajouté, la voix étranglée par l'émotion. Elle leur a malgré tout tendu la main, souhaitant que leur comparution devant la justice les fasse "réfléchir" et qu'ils "ne recommencent plus". Les peines encourues en pareils cas sont normalement de 10 ans de prison et 150.000 euros d'amende, mais les quatre auteurs bénéficient de "l'excuse de minorité" : les peines encourues sont ainsi divisées par deux, a précisé Me Faivre.