"Calmez-vous ça va bien se passer" : "Non, je n'ai pas vu de sexisme", assure Élisabeth Moreno

C'est en mettant en avant sa propre expérience "pendant trente ans dans des environnements extrêmement masculins, le bâtiment et les nouvelles technologies" que la ministre a jugé les propos tenus par le ministre de l'Intérieur, récusant par ailleurs toute "solidarité gouvernementale". "J'ai été entourée d'hommes en permanence, et j'ai appris à détecter le sexisme quand il se présente", a répété Élisabeth Moreno.

Si elle reconnaît donc un échange tendu, elle n'y a pas non plus vu de "manque de respect" ni de "propos déplacés". "Si vous écoutez les hommes politiques et les journalistes aujourd'hui, ce genre de phrases et ce genre de réponses, vous l'entendez partout. Ça aurait pu être n'importe quel autre journaliste, femme ou homme", a encore avancé la ministre. Certains observateurs s'étaient pourtant offusqués d'un ton déplacé dans le cadre d'une interview.

Suite à la phrase du ministre de l'Intérieur, répétant "calmez-vous, ça va bien se passer", la journaliste Apolline de Malherbe l'avait d'ailleurs vivement réprimandé, considérant sa réponse comme une "offense". "C'est important qu'elle ait dit ce qu'elle a ressenti", a commenté Élisabeth Moreno, tout en soulignant une nouvelle fois que les deux interlocuteurs "étaient tous les deux très tendus. Pas l'un plus que l'autre. Ils étaient au même niveau".