Hausse des cambriolages : les ventes de caméras de surveillance explosent

Les copropriétés n'hésitent donc plus à investir. Dans cette résidence nantaise, déjà équipée de dix caméras, des vols à répétition cette année ont fini par convaincre Danièle Bourlès, présidente d'un sydicat de copropriété, d'en acheter trois supplémentaires. "On s'est rendu compte qu'il y avait des vols de vélo, on avait aucun contrôle là-dessus. Et dès que les gens savent qu'ils sont filmés, ils font plus attention à leurs agissements et leurs propos et comportement tout simplement", assure-t-elle.

Cette sécurité complémentaire coûtera à la copropriété 80 euros par mois. En seulement un an, cette société spécialisée a doublé son nombre d'installations. "Auparavant, on intervenait uniquement sur les parkings sous-sol. Mais aujourd'hui, on vise la globalité de la copropriété", précise Anthony Rodrigues, directeur régional de Videoconsult.