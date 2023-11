VIDÉO - Caméras, barrières, boutons d'alerte… La sécurité monte d'un cran dans les écoles

Certains veulent aller plus loin. À Choisy-Le-Roi (Val-de-Marne), le lycée professionnel Jean Macé a installé une barrière automatique et des caméras l'an dernier après l'intrusion de voleurs dans l'établissement. Désormais, le proviseur est favorable à l'installation d'un bouton d'appel dans les locaux pour prévenir directement la police en cas d'intrusion. "Ce bouton permet un accès direct et rapide, on n'a pas besoin de téléphoner. Maintenant, savoir où il se met ce bouton. Ça peut être à l'accueil et dans le bureau du chef d'établissement. Je pense que les deux sont bien", explique Christophe Longuevalle, le proviseur. La mesure a été évoquée par la Première ministre et commence à être expérimentée dans certains établissements.