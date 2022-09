Incendies à répétition : un été éprouvant pour le matériel des pompiers

Car les hommes ont souffert, mais leur matériel aussi. De nombreux véhicules n’ont d’ailleurs pas résisté, notamment en Gironde où dans ce seul département, le feu a détruit près de 30.000 hectares de forêt. Un été qui n’a pas d’égal, selon le capitaine Etienne Barthélémy, officier logistique du Sdis 33. "On a une trentaine de camions feux de forêt qui sont indisponibles. Beaucoup ont chauffé au contact du feu, avec les rétroviseurs qui ont fondu", explique-t-il dans la vidéo en tête de cet article.

Alors, pour remettre ce matériel en état, dans un immense garage, des travailleurs de l’ombre s'activent. Ici, on priorise les petites pannes pour ne jamais se retrouver à court. "On n'a plus de camions de réserve, ce qui fait qu'on fait une course contre-la-montre systématiquement pour pouvoir remettre des camions disponibles et qu'ils puissent partir sur le terrain", poursuit le capitaine Barthélémy.