Recensement : a-t-on le droit de dire non ?

Si vous n'êtes pas sûr de faire partie des foyers recensés cette année, il est possible de le savoir en entrant le nom de votre commune dans ce moteur de recherche de l'Insee. Dans le cas où vous auriez déjà reçu une lettre de la mairie, vous ne devriez pas tarder à recevoir la visite d'un agent recenseur. Ils sont reconnaissables à leur carte tricolore avec photo d'identité, signée par le maire. Selon le site service-public.fr, "toute personne recensée est en droit d'exiger la présentation de cette carte et peut aussi vérifier son identité en contactant la mairie". Au cas où vous rateriez son passage, il est possible de se rendre directement à la mairie de votre domicile ou de vous faire recenser en ligne. Cette démarche est évidemment complètement gratuite.