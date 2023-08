VIDÉO - Camping-cars : de plus en plus de vols chaque été

Parfois, les voleurs vont encore plus loin et dérobent les camping-cars. Il y a quelques jours, Emmanuel et Evelyne ont dû écourter leurs vacances. Leur camping-car flambant neuf a été volé en pleine rue à Montpellier. Le véhicule coûtait 60.000 euros. “Il a disparu entre 20h et 22h30. On est un peu anéantis, on n’y croit pas”, affirme Emmanuel. “C’est violent”, ajoute Evelyne.