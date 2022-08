Campings, hôtels, restaurants : l'été de tous les records

Les raisons du succès : du choix dans les activités et des petits prix. "Les campings sont devenus de plus en plus confortables. On est finalement presque chez soi au camping. C'est aussi la formule la plus économique. En étant en location avant, c'est plus que deux fois moins cher qu'une location pour au final des prestations quasi équivalentes", estime un père de famille. Un engouement pour le camping français qui réjouit le directeur Andy Deguy.