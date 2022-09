Canal+ / TF1 : comment continuer à nous regarder ?

Privés de TF1 et de l’ensemble de ses chaînes, c’est la surprise qu’a eue Geneviève ce matin. Abonnée à Canal+ et située dans un village en zone blanche, elle se retrouve sans solution. En tout, 5 400 000 foyers n’ont plus accès, via leur abonnement Canal+, aux chaînes TF1, TF1 Séries Films, LCI, TFX et TMC.