Canal+/TF1 : des millions de téléspectateurs privés de leurs chaînes

Toujours le même message affiché depuis vendredi 02 septembre, sur son téléviseur. Pour Jean-Baptiste et sa famille, il est impossible de regarder TF1 et toutes les chaînes du groupe. Canal+ les a prévenu par mail de la coupure. Pour les résidents en zone blanche, il est impossible de capter la TNT. Mais des solutions existent pour regarder leurs programmes préférés en direct : se connecter sur My mytf1.fr ou TF1 infos.