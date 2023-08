VIDÉO - Canicule à la ferme : comment protéger les animaux ?

La mare remplie de boue en guise de piscine et de crème solaire pour éviter les coups de soleil. Alors que la canicule sévit sur une partie du pays, Thibaut Guillaumin, éleveur à Aixe-sur-Vienne, dans la Haute-Vienne, est contraint de trouver des solutions pour soulager ses cochons. L'animal, qui ne transpire pas, est particulièrement fragile et sensible à la chaleur. Des bains de boue à l'heure à laquelle ils sont nourris le matin, chaque geste compte. "40°C pour un cochon, c'est énorme", explique-t-il. "On donne à manger un peu plus tôt pour éviter de faire des mouvements quand il va faire un peu plus chaud. Ça évite qu'ils prennent des coups de chaud, eux aussi", indique-t-il.