Canicule : fuir la chaleur... à l’hôtel

Les demandes de réservation des Parisiens ont explosé depuis une semaine. Près de 300 appels par jour pour pouvoir dormir au frais dans cet hôtel. "Sur les jours à venir, la fréquentation est très importante. Ce soir, on sait que l'hôtel sera complet. Il se remplit à une allure impressionnante. On n'avait pas l'habitude de voir ça auparavant", confie Jennifer, directrice d'Hébergement du Mob House. Et la prise d'assaut de l'hôtel va continuer. Les températures devraient atteindre les 41 degrés la semaine prochaine.