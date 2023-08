VIDÉO - 37°C à Grenoble : la fraîcheur à tout prix

Notre choix s'est porté sur un musée. Lors des journées de canicule, la fréquentation augmente de 30%. Au guichet, on apprend que l'accès est gratuit. Nicolas et Anna en profitent pour admirer les tableaux hollandais et échapper quelques heures à la fournaise. Les Grenoblois devront encore supporter ce pic de chaleur plusieurs jours. L'accalmie n'est pas prévue avant mercredi prochain.