Canicule : prolonger la journée pour trouver la fraîcheur

Les Bordelais ont cherché la fraîcheur au bord de l'eau, mais aussi dans les parcs et jardins. Certains sont restés ouverts jusqu'à 23 heures jeudi soir. "C'est super agréable, d'habitude, le jardin public de Bordeaux ferme vers 20h30. Là, on a eu droit à deux heures de plus", se réjouit un habitant. Une fois les parcs fermés, il ne reste plus que les places de la ville pour trouver un petit coin de verdure. À minuit, il faisait encore 26 degrés et la nuit prochaine s'annonce encore beaucoup plus chaude.