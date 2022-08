Cantal : la sécheresse et un accident dans une citerne privent un village d'eau potable

C'est l'ultime recours pour se fournir en eau potable à Montsalvy (Cantal). Pendant les prochains jours, les bouteilles d'eau distribuées par la mairie seront la seule source des habitants. À cause du niveau très bas des nappes phréatiques sur la commune, la mairie fait appel depuis dix jours à des citernes. Mais ce dimanche 7 août, l'eau d'une citerne non surveillée a été versée dans le réseau par accident, d'où l'interdiction de boire l'eau au robinet. "On utilise l'eau du robinet pour la toilette, le lavage des mains pour tout ce qui est entretien, précise un résident. Pour l'alimentation, la cuisson et les boissons, on utilise l'eau en bouteille."