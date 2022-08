Cantines Scolaires : les solutions face à la hausse des tarifs

Certaines mairies optent pour une autre stratégie : réduire les quantités. Adieu le yaourt, le morceau de fromage ou de viande sera aussi plus petit. À Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes, le plateau des enfants est repensé. La ville produite elle-même ses légumes et à la rentrée, la moitié des repas sera végétarien. Les prix vont quand même augmenter, plus 10 centimes par repas pour les parents, 10 centimes aussi à la charge aussi de la mairie qui va devoir trouver où économiser. L'an dernier, ils étaient 7 millions d'écoliers à déjeuner au moins une fois par semaine à la cantine de leurs écoles.