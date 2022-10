Carburants : bientôt la fin de la galère ?

Moins de stations fermées, un choix plus large de carburants et surtout des files d'attente qui diminuent. De plus en plus d'automobilistes le constatent, comme ici en banlieue parisienne, il y a du mieux à la pompe : "20 minutes là... Ça a l'air un peu mieux, ça se détend tout doucement. C'est raisonnable là, dix minutes". Même constat dans une station à Caen, ouverte désormais toute la journée. "La semaine dernière, les rideaux étaient fermés... Ça a l'air d'aller mieux quand même, je pense que ça va se débrider un peu", affirment les automobilistes.