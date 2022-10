La grève reconduite dans des raffineries et des dépôts de TotalEnergies et ExxonMobil

Alors que de nombreuses stations-service françaises connaissent toujours des ruptures d'approvisionnement, le syndicat CGT du géant de l'énergie avait proposé, pour entamer des négociations dès lundi, de limiter ses revendications à la question d'une hausse des salaires. Depuis, "c'est le silence radio", a assuré Eric Sellini. En conséquence, la plus grande raffinerie du groupe, basée en Normandie, celle de Feyzin (Rhône), la "bio-raffinerie" de La Mède (Bouches-du-Rhône) et le dépôt de carburants de Flandres près de Dunkerque (Nord) sont "toujours totalement à l'arrêt", a-t-il souligné. "Si on entame des négociations, ce sera sur la base de nos revendications : on demande 10% d'augmentation sur les salaires", et que ce soit "appliqué au 1er janvier et rétroactif sur l'année 2022", a-t-il martelé.

Du côté de l'Américain Esso-ExxonMobil, les deux sites en Normandie et à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) sont "toujours à l'arrêt total dimanche". "Rien ne sort des raffineries" ce dimanche, a assuré l'élu CGT Christophe Aubert. "Le mouvement de grève a été reconduit sur les deux sites et ce sera probablement le cas à 14H", a-t-il détaillé. Un échange est prévu lundi avec la direction du groupe. Les syndicats de la firme réclament des revalorisations salariales plus conséquentes que celles proposées par la direction. Cette dernière suggérait une hausse moyenne de 5,5%, avec une "prime de 3000 euros pour 2023". Un geste "qui n'est pas suffisant pour couvrir l'inflation galopante, qui plus est dans un contexte de superprofits", a fustigé Christophe Aubert.