VIDÉO - "Psychologiquement, faut s'accrocher" : le cri d'alerte des agriculteurs, à court de carburants

"Il y a trois ans, quand je me suis installé avec mon frère. On ne pensait pas vivre ça un jour. On s'attendait à avoir des épreuves difficiles, mais aujourd'hui, c'est vraiment compliqué", regrette le jeune homme dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. Alors, dans cette famille d'agriculteurs, c'est l'urgence qui dicte le programme de la journée. La priorité est d'alimenter leurs 200 vaches, l'entretien de toute leur prairie attendra.

"Forcément, on est toujours un peu anxieux. On fait attention au moindre tracteur qui tourne, et on fait des économies là où on peut", glisse son frère François Souche. Y parviennent-ils ? "Difficilement", répond-il pudiquement. Alors que le ravitaillement en carburant s'effectue aux compte-gouttes, les doutes, la colère et les questions s'accumulent, tandis qu'un mouvement de grève agite depuis plusieurs jours des sites de dépôts de carburants et des raffineries. "Comment on va faire demain, après-demain ? Quand est-ce que l'on va retrouver une vie normale ?", s'interroge, lasse, la mère de la fratrie, Christelle Souche. "Psychologiquement, faut s'accrocher."

Et le fléau n'épargne aucune exploitation : "toutes les régions seront plus ou moins touchées", constatait auprès de TF1info Hervé Lapié, secrétaire général adjoint de la FNSEA, le principal syndicat des agriculteurs, dans cet article.